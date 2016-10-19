Эр-Рияд, 19 октября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Никакие страны, не входящие в ОПЕК, скорее всего, не станут присоединяться к соглашению по заморозке уровня добычи нефти, так как терять свою долю на мировом рынке никто не намерен. Об этом сегодня, 19 октября, комментируя ситуацию на рынке черного золота, заявил ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

ptra Нефть

«Никто не будет присоединяться, потому что никто не хочет отдавать свою долю рынка бесплатно. А синхронизацией, уменьшением добиться невозможно — слишком разные экономические интересы», — ответил эксперт на вопрос о том, какие внекартельные страны могут присоединиться к алжирской сделке по заморозке.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в рамках конференции Oil&Money в Лондоне заявил, что многие страны не ОПЕК согласились не только присоединиться к алжирскому соглашению по заморозке добычи, но и сократить производство. Министр также отметил, что спад в мировой нефтяной индустрии постепенно подходит к концу. По мнению аль-Фалеха, сегодня мировой нефтяной рынок «отчетливо ребалансируется», а спрос на нефть растет.

По поводу этого и других заявлений Саудовской Аравии о нормализации ситуации на мировом рынке черного золота Лисковский сказал: «У них же огромный дефицит бюджета. Поэтому они всеми силами пытаются накачать рынок информацией, связанной именно с тем, что цена на нефть стабилизировалась. Они очень предвзято относятся к тому, что происходит на рынке нефти».

Напомним, что, согласно отчету саудовского Министерства финансов, бюджет королевства на 2016 год был спланирован с дефицитом в 326,2 млрд риалов (примерно $87 млрд). По сравнению с 2015 годом доходы Саудовской Аравии сократились на $25 млрд, расходы — на $36 млрд. Дело в том, что за счет продажи нефти формируется 73% доходов бюджета страны. В связи с падением цены, саудиты пошли на резкое сокращение расходов бюджета. Так, на 2016 года был запланирован бюджет в размере 840 млрд риалов ($224 млрд), а это примерно на $36 млрд меньше, чем в 2015 году.

Что касается ситуации на мировом нефтяном рынке, то, по мнению гендиректора Фонда энергоразвития, рынок близок к нахождению равновесной точки, но этому мешают несколько обстоятельств. Первое обстоятельство связано с тем, что никаких юридически значимых документов ОПЕК не подписывает и не собирается подписывать. Второй момент — производство нефти находится на историческом максимуме.

«Плюс если мы посмотрим статистику по США, то они тоже начинают выводить из резерва свои скважины, связанные со сланцевой нефтью. Просто потому что цена дает возможность ввести их опять в оборот», — обратил внимание аналитик.

В-третьих, говорит Андрей Листовский, Китай не очень хорошо себя чувствует, поэтому потребление нефти у них не растет теми темпами, на которые рассчитывал мировой рынок. Это говорит о том, что перепроизводство нефти никуда не девается.

«А те словесные интервенции, которые в последние два месяца идут по поводу договоренностей внутри ОПЕК, по поводу того, что к ОПЕК присоединятся независимые производители, — это не более чем фон, который рынок как-то пытается отыгрывать. Поэтому долгосрочная тенденция перепроизводства нефти никуда не делась, но в преддверии (встречи — прим.ред.) ОПЕК рынок хочет увидеть некую стабилизацию», — объяснил эксперт.

30 ноября в Вене состоится официальное заседание членов Организации стран-экспортеров нефти. Ожидается, что к этому времени картельные игроки смогут принять окончательное решение по поводу алжирского соглашения о заморозке уровня добычи нефти на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Также во время встречи ОПЕК должны быть объявлено решение по поводу квот на добычу для Ирана, Ливии и Нигерии, где сокращение производства нефти произошло по независящим от них причинам.