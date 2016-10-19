Москва, 19 октября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Приостановление действия соглашения между Россией и США по плутонию — ответ на откровенно недружественную позицию Вашингтона в отношении России и назревшее решение по укреплению нашего оборонного потенциала в условиях нагнетания Западом антироссийской истерии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Действия США в отношении России в последнее время все больше стали носить агрессивный и провокационный характер. Антироссийские настроения Белый дом транслирует по всем доступным каналам, оказывая серьезное давление на своих европейских партнеров, вынуждая их поддерживать выпады против нашей страны», — отметил депутат.

«Пока Запад практикуется в искусстве политического и экономического шантажа, устраивает провокации и угрожает санкциями, Россия продолжает спасать людей от террористов в Сирии и снова готова обсуждать действенные предложения партнеров по «норманнской четвёрке» для разрешения конфликта на Донбассе», — напомнил парламентарий.

Россия готова к диалогу по самым сложным вопросам, но при этом исходит из важности уважения к нашим национальным интересам, защите суверенитета и прав граждан. «Мы всегда будем адекватно отвечать на попытки разговаривать с Россией с позиции силы и угроз», — заверил парламентарий.

Госдума приняла закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему. Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. В последнее время США предпринимают попытки пересмотра прописанной в Протоколе от 13 апреля 2010 г. стратегии утилизации плутония и изменения способа его утилизации.