«Приостановление действия соглашения по плутонию — ответ враждебным США»
Москва, 19 октября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Приостановление действия соглашения между Россией и США по плутонию — ответ на откровенно недружественную позицию Вашингтона в отношении России и назревшее решение по укреплению нашего оборонного потенциала в условиях нагнетания Западом антироссийской истерии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Действия США в отношении России в последнее время все больше стали носить агрессивный и провокационный характер. Антироссийские настроения Белый дом транслирует по всем доступным каналам, оказывая серьезное давление на своих европейских партнеров, вынуждая их поддерживать выпады против нашей страны», — отметил депутат.
«Пока Запад практикуется в искусстве политического и экономического шантажа, устраивает провокации и угрожает санкциями, Россия продолжает спасать людей от террористов в Сирии и снова готова обсуждать действенные предложения партнеров по «норманнской четвёрке» для разрешения конфликта на Донбассе», — напомнил парламентарий.
Россия готова к диалогу по самым сложным вопросам, но при этом исходит из важности уважения к нашим национальным интересам, защите суверенитета и прав граждан. «Мы всегда будем адекватно отвечать на попытки разговаривать с Россией с позиции силы и угроз», — заверил парламентарий.
Госдума приняла закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему. Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. В последнее время США предпринимают попытки пересмотра прописанной в Протоколе от 13 апреля 2010 г. стратегии утилизации плутония и изменения способа его утилизации.