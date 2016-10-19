Дамаск, 19 октября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные силы должны выполнить свои конституционные обязанности и избавить город Алеппо от «террористов», чтобы защитить гражданское население, сообщает 19 октября Reuters.

Abkhazian Network News Agency Бойцы сирийской правительственной армии

«Это наша миссия, в соответствии с Конституцией, в соответствии с законом, мы должны защитить людей и изгнать террористов из Алеппо», — сказал Асад.

«Как вы можете защитить граждан, если они находятся под контролем террористов? Их убивают, террористы полностью взяли их под свой контроль. В чем заключается наша роль, в том, чтобы просто наблюдать со стороны, так мы должны защищать граждан Сирии? Разумеется, мы должны атаковать террористов», — добавил президент Сирии.

Напомним, 17 октября представители министерства обороны России заявили, что 20 октября в Алеппо будет введена гуманитарная пауза, во время которой жители захваченных боевиками районов смогут покинуть зону боевых действий. Боевикам будет предоставлена возможность сложить оружие.