Москва, 19 октября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 20 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 31 коп. и составил 62,58 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 49 коп. — до 68,77 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 39,03 коп. по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,37 рубля.