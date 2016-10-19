Дубай, ОАЭ, 19 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В течение пяти лет стоимость нефти не поднимется выше $60 за баррель в связи с возможным появлением на рынке новых поставщиков, рассказал в Дубае представитель МВФ Масуд Ахмед, пишут 19 октября «Ведомости».

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В представленном Ахмедом докладе, касающемся экономической ситуации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, говорится о том, что тенденция по восстановлению мировых цен на нефть является временной. Как минимум до 2021 года фундаментальные тренды на рынке не изменятся.

Согласно прогнозу МВФ, в 2016 году стоимость нефти составит около $43 за баррель, в 2017 году она вырастет до $51. По словам Ахмеда, несмотря на то, что поставщики заинтересованы в большей стоимости нефти, вопрос заключается в том, насколько возможно поддерживать цену на нее на более высоком уровне.