Чебоксары, 19 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении 200 тыс. рублей, предназначенных для оплаты труда работников образования. Под подозрение попал главный бухгалтер одного из образовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Средства были выделены из бюджета Чувашии образовательным учреждениям Цивильского района на выполнение муниципального задания по оплате труда работников образования. «Установлено, что в 2015 году главным бухгалтером одного из общеобразовательных учреждений района путем обмана совершено хищение денежных средств на общую сумму свыше 200 тыс. рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

В частности, по данным прокуратуры, в июне 2015 года злоумышленнику было поручено выплатить 7 тыс. рублей компенсации за неиспользованный отпуск двум работникам в связи с их увольнением. Из представленных документов следует, что указанные средства указанным работникам выплачены в полном объеме.

«Но при проверке установлено, что фактически денежные средства главным бухгалтером переведены на принадлежащий ей расчетный счет, открытый в одном из банков. Кроме того, на указанный расчётный счёт перечислено свыше 197 тыс. рублей, выделенных в виде субсидии из бюджета Чувашии одному из муниципальных образовательных учреждений района на выполнение задания по оплате труда», — отмечают в прокуратуре.

По данным ведомства, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница подготовила фиктивные заявки на кассовый расход для последующей оплаты налога на доходы с физических лиц с заработной платы на указанную сумму. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам процессуальной проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Отметим, что в июле 2016 года в Чувашии обвинительным приговором завершилось уголовное дело в отношении бывшей завполиклиникой: она была осуждена условно за взятки, которые получала из сумм стимулирующих выплат врачей. Следствием и Калининским райсудом Чебоксар установлено, что с июля 2009 по август 2012 года злоумышленница требовала от девяти своих подчиненных взятки на общую сумму 630 тыс. рублей из сумм получаемых ими стимулирующих выплат.

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