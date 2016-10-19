Москва, 19 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Швейцария разрешила въезд главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому (ЛДПР), находящемуся под санкциями ЕС, для участия в 135-ой ассамблее Межпарламентского союза (МПС) и 2-м парламентском форуме БРИКС в Женеве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

A.Savin Леонид Слуцкий

«Посольство Швейцарии в Москве письменно подтвердило возможность беспрепятственного въезда внесенному в санкционные списки Еврсооюза депутату Леониду Слуцкому», — подтвердил собеседник агентства.

Слуцкий возглавит делегации Госдумы на МПС и парламентском форуме БРИКС, которые будут проходить в Женеве.

Депутат Слуцкий планирует пробыть в Шверйцарии с 23 по 27 октября.