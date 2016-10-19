Рига, 19 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. 18 октября суд Рижского района приговорил к 140 часам принудительных работ обвиняемого в осознанном разжигании в интернет-пространстве ненависти к людям, исповедующим ислам, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый совершал действия, направленные на распространение религиозной вражды, осознавая, что таким образом он способствует росту нетерпимости против приверженцев ислама в интернете. Так, в сентябре 2015 года обвиняемый, используя псевдоним, оставил оскорбительный комментарий под материалом «Латышка-мусульманка открыто говорит об отношении к приверженцам ислама в Латвии». В прокуратуре отметили, что такие высказывания нарушают Конституцию, Европейскую конвенцию о защите основных прав и свобод и международный пакт ООН о гражданских и политических правах.

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