В МИД РФ назвали варианты ответа на антироссийские санкции Вашингтона
Москва, 19 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В случае введения Вашингтоном антироссийских санкций из-за Сирии Москва найдёт, чем ответить США. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел Россия Сергей Рябков на заседании Государственной думы сегодня, 19 октября.
Рябков сделал своё заявление, когда в Госдуме рассматривалось решение о приостановке действия соглашения с Вашингтоном об утилизации плутония.
«Если США вопреки здравому смыслу и опыту, достаточно болезненному уже для себя, всё-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно», — сообщил Рябков.
Рябков пояснил, что те, кто считает американскую сторону неуязвимой по отношению к российским санкциям, сильно ошибаются. Есть представители США, на которых санкции могут сказаться весьма болезненно, поскольку в России у них есть интересы.
«Есть и счета, и собственность. И соответствующие меры бывают и могут быть в дальнейшем весьма и весьма болезненными, даже если они зеркальные», — сказал Рябков.
Рябков подчеркнул, что, кроме того, меры могут быть и несимметричные — «так, как это произведено сейчас, с плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, по сути дела, к реализации самого соглашения отношения не имеющим».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября Рябков заявил, что угрозы введения новых санкций в отношении России со стороны госсекретаря США Джона Керри свидетельствуют о слабости администрации президента США Барака Обамы.