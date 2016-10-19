Москва, 19 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В случае введения Вашингтоном антироссийских санкций из-за Сирии Москва найдёт, чем ответить США. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел Россия Сергей Рябков на заседании Государственной думы сегодня, 19 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Рябков сделал своё заявление, когда в Госдуме рассматривалось решение о приостановке действия соглашения с Вашингтоном об утилизации плутония.

«Если США вопреки здравому смыслу и опыту, достаточно болезненному уже для себя, всё-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно», — сообщил Рябков.

Рябков пояснил, что те, кто считает американскую сторону неуязвимой по отношению к российским санкциям, сильно ошибаются. Есть представители США, на которых санкции могут сказаться весьма болезненно, поскольку в России у них есть интересы.

«Есть и счета, и собственность. И соответствующие меры бывают и могут быть в дальнейшем весьма и весьма болезненными, даже если они зеркальные», — сказал Рябков.

Рябков подчеркнул, что, кроме того, меры могут быть и несимметричные — «так, как это произведено сейчас, с плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, по сути дела, к реализации самого соглашения отношения не имеющим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября Рябков заявил, что угрозы введения новых санкций в отношении России со стороны госсекретаря США Джона Керри свидетельствуют о слабости администрации президента США Барака Обамы.