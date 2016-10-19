Москва, 19 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум.



topwar.ru Нефть

В среду, 19 октября, российский рубль укрепляется более чем заметно. Масштабные налоговые выплаты выше, чем в сентябре, и положительная динамика в нефти не оставляют сегодня шанса зарубежным валютам. За доллар США к настоящему времени дают 62,49 рубля (-0,5%). Евро оценивается в 68,72 рубля (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 октября, составляют 62,58 рубля за американскую валюту и 68,76 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 31 и 50 копеек соответственно.

Цены на нефть растут в середине недели. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит $52,45 (+1,5%). Вчерашние данные от API, показавшие более значительное, чем предполагалось, снижение запасов нефти, стали ощутимой поддержкой для «быков». Сегодня вечером рынок будет ждать аналогичного отчета от Минэнерго США. При этом новости о намерении Нигерии и Ирана наращивать объемы добычи черного золота участников торгов не пугают.

Как и ожидалось, сила нефти вкупе с налоговым спросом на рубли оказали поддержку российской валюте. Однако пока пара доллар/рубль удерживается внутри краткосрочного диапазона. Поддержка стоит на 62,11 рубля, следующая — на 61,80 рубля.

Сейчас, когда рублевая стоимость барреля нефти превышает уровень, заложенный в бюджете, выхода ЦБ с интервенциями никто не ждет. Однако деревья не растут до небес — ралли на сырьевой площадке уже прошло фазу разгона и начинает надоедать рынку. В этом свете в перспективе пяти-семи дней нельзя исключать приостановку покупок и заметного технического отката и по черному золоту, и по рублю.