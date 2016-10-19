Москва, 19 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Иордании о развитии торговых и экономических отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Соглашением вносятся изменения в порядок погашения задолженности по кредиту, предоставленному Иордании еще в декабре 2006 года, рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак. «Кредит был полностью использован, машинно-техническое оборудование было поставлено в это государство, какое-то время задолженность обслуживалась, но потом, в марте 2013 года, король Иордании Абдалла II обратился с просьбой к РФ списать задолженность» — пояснил Сторчак.

Nicolas Raymond Флаг Иордании

В результате были достигнуты договоренности, изменяющие порядок и условия возврата кредита, уточнил он. «Не списывая задолженность, иорданская сторона обязалась в определенный период времени, которое заканчивается в 2019 году, закупить на сумму задолженности, не связанную с использованием кредита, аналогичное количество машинно-технической продукции на сумму этого долга. По состоянию на сегодняшний день такие закупки превысили 183 млн долларов США», — рассказал замглавы Минфина.

Российский ОПК поддерживается средствами Иордании

Иордания проводит дружественную политику по отношению к России, поэтому решение по поддержке соглашения — правильное, убежден Сторчак. «По оценке МИД на 2006 год, Иордания проводила дружественную политику к РФ, этой же политики она придерживается и на сегодняшний день, принимая сирийских беженцев, и если не публично, то по факту поддерживает действия России в сопредельной стране», — отметил он.

«То оборудование, та техника, что передается — это небесплатные поставки, в конечном итоге мы загружаем наши предприятия внешними заказами. Мы имеем необычную ситуацию, когда российский оборонный комплекс поддерживается денежным средствами зарубежных стран. Это правильное решение, и Иордания выполняет принятые обязательства», — подчеркнул замминистра.

Иордания закупит российской продукции на 387,3 млн долларов

На длительную перспективу иметь еще одно, по крайней мере, невраждебное государство на Ближнее Востоке — это выгодно России и соответствует нашим интересам, считает Сторчак.

Проценты по кредиту начисляются и капитализируются на сумму основного долга, указал Сторчак. «Иордания должна закупить продукцию на 387,3 млн долларов США с учетом будущих процентов, которые будут начисляться. В случае, если покупки не совершаются или совершаются не в полном объеме, сумма долга становится срочной и подлежит оплате деньгами», — отметил замглавы Минфина. С 2006 года платежные возможности дебитора уменьшились в разы в связи с мировым финансовым кризисом и обострением ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнул Сторчак. «Мы не можем не учитывать это обстоятельство», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.