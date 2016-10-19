Душанбе, 19 октября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Сотрудникам спецслужб Таджикистана позволили без разрешения врываться в жилища граждан, если там отсиживаются террористы или удерживаются заложники. Соответствующие изменения в закон «Об органах национальной безопасности Республики Таджикистан» одобрила сегодня, 19 октября, нижняя палата парламента этой страны.

Rizuan Выбивание дверей

«Бывают случаи, когда в доме отсиживаются террористы, или держат заложников, а времени для получения санкции у спецслужб нет, и теперь они получают право в подобных случаях действовать без санкции», — пояснил председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов, выступая перед депутатами.

По словам помощника президента по правовым вопросам Махмадали Ватанзода, ущерб, который может быть нанесен собственнику жилья в ходе спецоперации, будет возмещаться государством.

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров обратился к журналистам с просьбой «правильно» преподнести информацию о принятых сегодня изменениях.

«Не надо писать, что сотрудники ГКНБ могут в любой момент, когда захотят, без разрешения врываться в жилища граждан. Они получили право это делать только в исключительных случаях, потому как обязаны принять все меры для защиты жизни и здоровья населения», — подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что принятие такого закона в сегодняшних условиях в Таджикистане отчасти имеет смысл, но важно, чтобы расширение полномочий спецслужб не привело к их неправомерному и чрезмерному использованию.

«Вполне возможны ситуации, в которых применение подобных мер вполне оправданно, например, если они вооружены и посягают на чужую жизнь. В данном случае поправка к таджикскому законопроекту, скорее всего, направлена на проведение облав и поиска нелегалов. Подобная практика существует в соседнем Узбекистане, где подобные рейды проводятся регулярно, или даже в США, где в начале двухтысячных был принят «Патриотический акт», сильно расширяющий права спецслужб. Важно то, что если такие меры будут применяться осторожно и дозированно, то это вполне допустимо», — считает эксперт Российского совета по международным делам, политолог Никита Мендкович.