Ташкент, 19 октября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Член палаты лордов парламента Великобритании, почетный командор ордена Британской империи, баронесса Вивьен Стерн начала свой официальный визит в Узбекистан, сообщил ИА REGNUM представитель посольства Великобритании в Ташкенте.

Пакко Узбекистан

«В ходе своего трехдневного визита баронесса проведет двусторонние встречи с представителями правительства и парламента Узбекистана», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, она выступит на Международной конференции, посвященной 20-летней годовщине основания национальных институтов по правам человека в Узбекистане и встретится с рядом представителей министерств и ведомств республики.

«Стерн также продолжит сотрудничество с правительством Узбекистана по важным вопросам реформы уголовного правосудия и предотвращения пыток», — подчеркнули в посольстве.

Баронесса Стерн является независимым членом палаты лордов, верхней палаты британского парламента, с 1999 года. С 2004 по 2008 год являлась членом парламентского комитета по правам человека. На сегодняшний день она возглавляет парламентскую группу по вопросу об отмене смертной казни, а также парламентскую группу по Таджикистану. Она также является заместителем председателя парламентских групп по реформированию политики по борьбе с распространением наркотиков и по вопросам женщин, мира и безопасности. В январе 2014-го она стала сопредседателем KNOW violence: глобальной инициативы по изучению вопроса о борьбе с насилием в отношении детей.