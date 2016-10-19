Москва, 19 октября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Одних мер денежно-кредитной политики недостаточно для стабилизации инфляционных ожиданий, ЦБ стоит прибегнуть к дополнительным мерам «успокоения» потребителей, ретейлеров и банков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 октября специалист кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления СКОЛКОВО Егор Кривошея.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Неравенство порождает рост инфляционных ожиданий. Реальные доходы населения становятся меньше (номинальные зарплаты «заморожены», а инфляция положительна), при этом средний уровень цен на полках магазинов за счет существования как малоимущих, так и богатых слоёв населения, особо не меняется. Из-за этого те, кто относится к группам с низким уровнем дохода (а таких большинство, например, пенсионеры, студенты, работники, выполняющие базовые функции на производствах и так далее) не могут позволить себе часть товаров, особенно не первой необходимости», — объясняет эксперт.

Ритейлеры, пытаясь поддержать тот же уровень выручки, начинают поднимать цены, а так как объемы продаж товаров не первой необходимости падают, они поднимают цены, в том числе и на товары первой необходимости, говорит Кривошея. «Население видит рост цен и меняет свои инфляционные ожидания, а следовательно, и потребление, и поведение на финансовом рынке так, что инфляция и дальше начинает разгоняться. Так мы приходим на спираль, когда ожидания сами сильно разгоняют инфляцию», — указывает эксперт.

ЦБ РФ пытается стабилизировать это мерами денежно-кредитной политики (ДКП), но одной лишь ДКП не хватает в эпоху интернета, когда информация становится доступной всем и почти сразу, подчеркивает он. «Для того, чтобы оставить инфляцию на таргетируемом уровне надо, помимо прочего, «успокоить» ожидания агентов: потребителей, ритейлеров, банков, инвесторов и прочих. До сих пор ЦБ РФ предпринимал действия, в большинстве своем стабилизирующие ожидания, однако стабилизация в большей степени происходит у потребителя, следящего за статистикой, ситуацией на рынках, а таких в нашей стране меньшинство», — пояснил Кривошея.

У ЦБ есть возможность удержать инфляцию в рамках ориентира, однако необходимо разработать ряд мер, касающихся не только использования традиционных методов ДКП, но, возможно, дополнить их новыми мерами, направленными на успокоение ожиданий, считает эксперт. «Это возможность для инновации, в том числе — регуляторной, и у России все шансы на то, чтобы произвести этот скачок и задать новый тренд регулирования, в том числе и поведенческого», — заключил он.

ЦБ предупреждает об угрозе для контроля над инфляцией из-за возрастающего уровня неравенства и исчезновения домохозяйств со средним уровнем доходов, которые наиболее чувствительны к процентным ставкам и ценам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на необнародованные данные ЦБ. Банк России намерен достичь своей цели по инфляции — 4% — до конца 2017 года. В проекте федерального бюджета на трехлетку 2017−2019 годов также предусматривается снижение инфляции до показателя 4%.