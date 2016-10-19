Самара, 19 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В Самаре 20 октября у дома по улице Галактионовская, 41 состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память о пребывании в Самаре великого русского поэта Марины Цветаевой, сообщает ИА REGNUM.

Марина Цветаева

Инициаторами установки стали учащиеся, педагоги и родительская общественность муниципальной школы №174. Доска будет размещена на доме, где жила Марина Цветаева в 1911 году.

В программе мероприятия: выступления почётных гостей, чтение стихов Марины Цветаевой, торжественное открытие мемориальной доски, возложение цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, Марина Цветаева была в Самаре дважды, первый раз в 1896 году вместе с родителями на пути в водолечебницу. Тогда город показался отцу семейства пыльным, неярким, о чем он жаловался в письмах своим друзьям.

5 мая 1911 года в Коктебле Марина Цветаева познакомилась со своим будущим супругом Сергеем Эфроном. А через два месяца они вместе отправились в Башкирию через Самару на кумысолечение — ее муж был болел туберкулезом.

Некоторые историки считают, что молодая пара пробыла в Самаре всего 40 минут. С вокзала своему другу Максу Волошину они отправил открытку с львятами, которая сейчас хранится в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. Это единственное доказательство того, что сюда заезжала великая поэтесса.

По мнению других исследователей ее творчества и биографии, она провела в Самаре больше чем сорок минут — около двух недель. Цветаетва бывала на Троицком рынке, спускалась к Волге, любуясь ее красотой. Существует отметка в паспортной книжке, что она проживала на улице Троицкой, 35.