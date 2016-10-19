Москва, 19 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В администрации президента России известно об открытом письме Аллы Пичугиной, в котором она просит главу государства о помиловании ее сына Алексея, отбывающего пожизненное наказание за организацию убийств и покушений, об этом 19 октября заявил журналистам пресс-секретать президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он пояснил, что в Кремле знают о том, что обращение Пичугиной было опубликовано «в одной из газет». Дмитрий Песков добавил, что ему пока неизвестно, как к обращению относится Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, письмо матери Алексея Пичугина, ранее возглавлявшего службу безопасности ЮКОСа, опубликовала «Новая газета». В своем обращении женщина утверждает, что ее сын был осужден несправедливо.