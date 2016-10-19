Москва, 19 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал парламентариев более жёстко подходить к решениям по международным соглашениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании в Госдуме по приостановлению действия соглашения по плутонию с США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Вот выступают, говорят «за», хотят поддержать. Мы тоже «за». Мы поддержим. Но хотелось бы посмотреть выступления тех же депутатов, которые применяли ратификацию этого соглашения. Они также говорили — да, это выгодно, мы сокращаем деньги. Я хотел бы знать логику, почему депутаты так делают», — заявил Жириновский.

«У нас должна быть разная позиция. Ведь президенту выгодно слышать, как в парламенте по-другому говорят. Мы с вами источник информации, высший орган государственной власти», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Госдума голосовала 29 августа 2000 года так же единодушно за это соглашение, как и через 16 лет — уже за выход из него, отметил он.

Аналогичная ситуация были и с ратификацией договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Украиной 1997 года, напомнил Жириновский. «Как уверяли нас — Украина это уже (отдельное) государство, ничего нельзя делать. Сейчас (общая точка зрения) — Украина, там фашистский режим. Где позиция? Позиции-то нету», — сказал парламентарий.

«Заключая это соглашение (по плутонию), мы должны были понимать, что это мы разоружаемся. У нас огромное количество оружейного плутония, и соглашаясь его ликвидировать, мы уменьшаем свой потенциал», — указал парламентарий.

«Я хотел бы, чтобы какая-то позиция была — взвешенная, чтобы опираться на знания, на прогноз. А не командуя — давайте «за»!» — призвал Жириновский.