Депутатов ГД призвали занимать жёсткую позицию по международным договорам
Москва, 19 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал парламентариев более жёстко подходить к решениям по международным соглашениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании в Госдуме по приостановлению действия соглашения по плутонию с США.
«Вот выступают, говорят «за», хотят поддержать. Мы тоже «за». Мы поддержим. Но хотелось бы посмотреть выступления тех же депутатов, которые применяли ратификацию этого соглашения. Они также говорили — да, это выгодно, мы сокращаем деньги. Я хотел бы знать логику, почему депутаты так делают», — заявил Жириновский.
«У нас должна быть разная позиция. Ведь президенту выгодно слышать, как в парламенте по-другому говорят. Мы с вами источник информации, высший орган государственной власти», — подчеркнул лидер ЛДПР.
Госдума голосовала 29 августа 2000 года так же единодушно за это соглашение, как и через 16 лет — уже за выход из него, отметил он.
Аналогичная ситуация были и с ратификацией договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Украиной 1997 года, напомнил Жириновский. «Как уверяли нас — Украина это уже (отдельное) государство, ничего нельзя делать. Сейчас (общая точка зрения) — Украина, там фашистский режим. Где позиция? Позиции-то нету», — сказал парламентарий.
«Заключая это соглашение (по плутонию), мы должны были понимать, что это мы разоружаемся. У нас огромное количество оружейного плутония, и соглашаясь его ликвидировать, мы уменьшаем свой потенциал», — указал парламентарий.
«Я хотел бы, чтобы какая-то позиция была — взвешенная, чтобы опираться на знания, на прогноз. А не командуя — давайте «за»!» — призвал Жириновский.