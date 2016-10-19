Париж, 19 октября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Французское ведомство по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС поручило провести проверку пяти АЭС по причине возможной неисправности элементов конструкции, произведенных японской компанией Casting & Forging Corp. (JCFC), сообщает 19 октября Kyodo.

frenchtouch2.fr АЭС в Франции

Все пять ядерных реакторов содержат детали, произведенные японской компанией JCFC, в отношении которой в настоящее время проводится тщательное расследование со стороны японского ведомства по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС.

Представители компании JCFC признали, что детали, изготовленные для французских АЭС, могут быть менее надежными, нежели те, которые были изготовлены для японских АЭС.

Ранее французское ведомство по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС заявило в июне текущего года, что детали, произведенные компанией JCFC содержат высокий процент углерода, что не соответствует требуемым стандартам и может привести к снижению механической прочности.