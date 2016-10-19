Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу направлено в суд уголовное дело в отношении Вячеслава Боссерта. Житель Поволжья обвиняется в убийстве супружеской пары. Супруги случайно оказались на пути злодея, приехавшего в Петербург для убийства их соседа.

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Как напомнили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Боссерт обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, преступление произошло 1 ноября 2014 года в коммунальной квартире дома по Парголовской улице. «Боссерт в ходе внезапно возникшей ссоры с супругами, 1950 и 1959 годов рождения, нанес им множественные удары ножом, после чего, завернув их тела в одеяла и ковровое покрытие, скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении следствия.

Как ранее выяснили следователи, Боссерт приехал в Петербург на автомобиле с целью убийства 34-летнего петербуржца, хозяина одной из комнат в коммунальной квартире, и завладения его жилплощадью. Поднявшись в квартиру, он не застал потенциальную жертву дома. Соседи, пожилая супружеская пара, пригласили подождать на кухне. Там и возник конфликт по малозначительному поводу, в результате которого супруги были зарезаны.

Предполагаемый убийца попытался скрыть следы преступления, инсценировав хищение имущества и попытавшись поджечь квартиру. 14 февраля 2016 года сотрудники петербургского угрозыска задержали 38-летнего Вячеслава Боссерта в городе Волжский Волгоградской области и доставили в Санкт-Петербург.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.