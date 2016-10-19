Москва, 19 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии станет одним из предметов обсуждения в «нормандском формате» — но после того, как завершится разговор о минских соглашениях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 19 октября.

ilbe.com Алеппо. Сирия

Комментируя встречу в «нормандском» формате, которая проходит в Берлине 19 октября, Песков отметил, что сначала лидеры стран — президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Пётр Порошенко — встретятся в ведомстве федерального канцлера. Затем эта встреча продолжится в формате обеда.

«Это будет обсуждение Украины», — пояснил Песков.

Война в Сирии будет обсуждаться позже: «И затем, по завершению украинской части, уже, скорее всего, это будет достаточно поздно вечером, Путин, Меркель и Олланд продолжат разговор, будет обсуждаться Сирия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Песков заявил, что идеальным результатом встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине стали бы обязательства украинской стороны по выполнению Минских соглашений.