Баку, 19 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Российский футболист Андрей Аршавин, выступающий за алма-атинский «Кайрат», был признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана по итогам сентября. Об этом сообщает в среду, 19 октября, Sports.kz.

Чистяков Александр Андрей Аршавин

По данным издания, 35-летний полузащитник занял первое место в опросе, участие в котором приняли тренеры и игроки.

«В трех сентябрьских матчах чемпионата «Кайрат» одержал 3 победы, а Аршавин отметился двумя забитыми голами, доведя количество голов в чемпионате до восьми, — говорится в сообщении. — Также его клуб добился победы в первом полуфинальном матче кубка страны против «Атырау».

Отмечается, что бывший игрок сборной России Аршавин во второй раз признается лучшим игроком месяца в чемпионат Казахстана, спортсмен уже получал данную награду в июле 2016 года.

Читайте также: Аршавин налысо побрил казахстанского журналиста — видео