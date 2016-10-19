Горно-Алтайск, 19 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. У горно-алтайской мусульманской общины резко отрицательное отношение к деятельности запрещенных в России и других странах террористических организаций, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Те меры, которые предпринимает России в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, община поддерживает, заявил в интервью «Вестнику Горно-Алтайска» муфтий Республики Алтай Жанболат Охтаубаев.

Делакруа Эжен. Турок, курящий на диване

По словам муфтия, экстремисты, когда творят беззаконие, просто прикрываются исламом, тем самым дискредитируют веру, религию. «Есть ислам, есть терроризм. Это полярные понятия. Террористические организации никакого отношения к исламу, как религии, не имеют. Ведь ислам выступает против убийства, против какого-либо насилия, а терроризм сеет смерть, ненависть, вражду, — говорит Охтаубаев. — Это против основ нашей веры. Террористы только прикрываются исламом, а на самом деле — это просто бандиты, у которых нет ни моральных, ни нравственных устоев и, главное, — веры».

«Во время чтения молитв, проповедей, мы руководствуемся главными заповедями ислама, стараемся донести до молодых прихожан опасность террористических организаций, в том числе и зарубежных, разоблачаем экстремизм, который навязывают нам идеологи от религии, который пропагандируется в сети Интернет. Проводим индивидуальные беседы, предостерегаем тех, кто колеблется в основах ислама, в основах веры и, заблуждаясь, пытается встать на скользкий путь экстремизма», — подчеркнул муфтий.

Он также рассказал, что недавно мусульмане Горно-Алтайска отметили маленький юбилей мечети имени Аскара Зиянурова, которая открылась 28 сентября 2013 года и строилась на пожертвования верующих. Всего в республике открыто девять мечетей. Наибольшее количество прихожан там, где компактно проживают казахи, то есть в Кош-Агачском районе. Там насчитывается до 600 верующих. Если в высокогорье — казахи, то в городской мечети среди прихожан можно встретить представителей других диаспор. На пятничную молитву собираются таджики, узбеки, уйгуры, татары, азербайджанцы. В исламе нет таких понятий, как нация или национальность. Для веры главное, что человек — мусульманин. Исповедовать ислам может немец или русский, кто угодно.

«С общинами на территории Российской Федерации поддерживаются связи, — рассказал Охтаубаев. — А вот с зарубежными, кроме Казахстана и Киргизии, нет. Раньше встречались, обменивались мнениями с представителями турецких религиозных общественных организаций, но известные события прошлого года наложили свой отпечаток на общение и его просто-напросто прекратили его. Дружеские отношения налаживаются с религиозными организациями Баян-Ульгийского аймака Монголии. Там тоже компактно проживают казахи, исповедующие ислам».

Отметим, что связи ряда местных мусульманских деятелей с зарубежными исламистскими центрами вызывало тревогу властей и спецслужб. В частности, эти деятели занимались отправкой детей и подростков в некие зарубежные летние лагеря исламистской направленности. Несколько лет назад бывший имам Кош-Агача Сержан Сватов был признан виновным в том, что организовал на Алтае ячейку экстремистского движения «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был оштрафован на 100 тыс. рублей. Кроме того, суд запретил ему заниматься религиозной деятельностью в течение двух лет. Таким образом, сейчас этот запрет на него уже не распространяется. Вскоре после вынесения приговора Сватов сложил полномочия кош-агачского имама и уехал в Казахстан.