Симферополь, 19 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности прокурора Республики Крым Андрей Фомин подал протест на постановление Госсовета Крыма о моратории до 1 февраля 2017 года на сделки с недвижимостью в 100-метровой прибрежной зоне, передаёт корреспондент И ИА REGNUM.

Константин Коровин. Гурзуф

В Госсовете Крыма протест приняли к рассмотрению. «Принимаем к рассмотрению данный протест и направляем его в комитеты для рассмотрения до 4 ноября текущего года», — заявил во время сессии Госсовета спикер Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет республики в сентябре ввёл мораторий до 1 февраля 2017 года на осуществление государственной регистрации права собственности физических и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений) на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей. По мнению риэлторов, это не сильно отразится на рынке недвижимости полуострова.

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В Крыму с 1 сентября начали снос незаконных построек, располагающихся в 100-метровой прибрежной зоне Южного берега Крыма. По данным правительства Крыма, только в зоне Большой Ялты и Большой Алушты насчитывается около 800 объектов, которые «потенциально попадают под снос». Мораторий на перерегистрацию недвижимости в 100-метровой прибрежной зоне ввели для того, чтобы обезопасить добросовестных покупателей от покупки недвижимости, возведённой незаконно.

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