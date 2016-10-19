Ульяновск, 19 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Ульяновская область проект по созданию инновационного кластера на рассмотрение в Минэкономразвития РФ в рамках реализации программы «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».

Флаг Ульяновской области

Планируется, что инновационный кластер будет сформирован на базе двух существующих — авиационного и ядерно-инновационного. Его важной составляющей станут новые высокотехнологичные индустриальные предприятия и компании, привлеченные за последние пять лет на площадки портовой особой экономической зоны «Ульяновск» и индустриального парка «Заволжье».

Единой точкой сборки всех инновационных проектов региона и ядром кластера станет проект «Технокампус 2.0», который курирует лично губернатор Сергей Морозов. На сегодняшний день для его реализации в регионе сформирована проектная команда, в которую вошли представители правительства, а также региональных институтов развития.

По словам Морозова, в современных условиях только масштабное технологическое развитие способно обеспечить благоприятные условия для того, чтобы сделать Ульяновскую область конкурентоспособной не только на российском, но и на международном уровнях.

«Мы приняли решение трансформировать экономику Ульяновской области в индустриально-технологическую. Это позволит укрепить базу для устойчивого экономического роста и даст нам возможность создать тысячи новых рабочих мест с высокими зарплатами, — отметил Морозов. — Разработанная нами стратегия развития большого инновационного кластера — это путь, пройдя по которому, мы сможем реализовать нашу самую главную цель — создать богатый регион с сильной экономикой и счастливыми людьми. С этой идеей мы и пришли в министерство экономики России, защищая наш проект».

По мнению члена конкурсной комиссии, директора института статистических исследований и экономики знаний, руководителя Центра стратегий и программ Павла Рудника, Ульяновская область является одним из тех регионов-лидеров, которые оказались впереди основного состава российских регионов.

«Такую концепцию можно и нужно масштабировать по всей России. Проект Ульяновской области — один из сильнейших представленных на защите. Получается компактная и при этом сильная инновационная система», — заявил Рудник, отметив четкую территориальную локализацию ульяновского инновационного кластера, на которой сосредоточен мощный индустриальный потенциал, высокую транспортную доступность, концентрацию на одной территории крупнейших предприятий, а также множество средних и малых прогрессивных компаний.

Директор Ассоциации инновационных регионов России, проректор РАНХиГС при президенте РФ Иван Федотов также считает, что проект Ульяновской области обладает большим потенциалом масштабирования на другие регионы страны, прежде всего благодаря тому, что в рамках проекта решаются задачи во многом характерные в целом для российской промышленности, науки и высшей школы.

«Одним из якорных приоритетов в рамках проекта является «распаковка» потенциала крупных игроков. Таких как, «Авиастар СП» или научно-исследовательский институт атомных реакторов, который совсем недавно стал международным центром по реализации совместных научно-исследовательских проектов на базе исследовательских реакторов (ICERR) под эгидой МАГАТЭ. Таких центров в мире всего два. И второй — в Ульяновской области. В этом плане Ульяновской области есть, чем гордиться. И те успехи, которые достигнуты в этом субъекте, могут служить хорошим примером для многих регионов. Также речь идёт о развитии стартапов вокруг крупных предприятий и формирование новых бизнесов, открытие новых высокотехнологичных производств, в том числе, и в партнерстве с вузами, привлечение в данную работу молодежи», — отметил Федотов.

В свою очередь член экспертной группы по оценке заявок Иван Огнев отметил, что ульяновский проект основан на реальном базисе: «Под ним я понимаю Ульяновский наноцентр, который поддержан лично губернатором Сергеем Морозовым еще достаточно давно, и его развитие в этой логике привело к заявке Ульяновской области на создание именно суперкластера. Второй момент, который считаю очень важным отметить — это реальная обоснованность и проработанность проекта».

«То есть это не просто «хотелка» в угоду моде, когда несколько предприятий механистическим достаточно образом объединяются, и над этим разворачивается «транспарант кластера», а это то, что реально сделано в регионе. Это, в том числе, и привлечение новых кадров. Именно на этом эксперты заострили внимание в презентации — на организации качественных социальных услуг в целях привлечения кадров из других регионов», — заявил Огнев.

Планируется что в «Технокампус 2.0» будут приглашены предприниматели, исследователи и инженеры, занимающиеся внедрением новых разработок. Под реализацию проекта и строительство инновационного городка с развитой социальной инфраструктурой зарезервирован крупный земельный участок в индустриальном парке «Заволжье». Планируется, что он включит в себя деловую и лабораторную инфраструктуры, а также ряд социальных объектов, в числе которых учебные заведения.

По словам исполняющего обязанности министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Вадима Павлова, данный проект направлен на создание высокотехнологичных секторов экономики региона, основанной на инновациях, знаниях и новых образовательных моделях. Его основная концепция — концентрация на относительно небольшой территории образовательных, научных, исследовательских и бизнес-ресурсов, что обеспечит их постоянное взаимодействие и как следствие синергетический эффект, реализующийся в новых идеях, проектах и стартапах.