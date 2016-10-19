Москва, 19 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Идеальным результатом встречи лидеров «нормандской четверки» в Берлине стали бы обязательства украинской стороны по выполнению Минских соглашений, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом Песков добавил, что идеальные итоги не всегда соответствуют реальной ситуации. Также он отметил, что прорывов по итогам встречи Кремль не ждет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 19 октября в столице Германии пройдет встреча главы России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко. Лидеры стран обсудят урегулирование конфликта на востоке Украины.