Ярославль, 19 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Ремонт автомобильных дорог в Ярославле ведётся с явным нарушением технологического процесса. Об этом свидетельствуют фото и видео-материалы размещённые ярославцами в социальных сетях.

Скриншот видео Ольги Арифулиной в общедоступной группе Facebook «Дороги Ярославля» Асфальтировка проспекта Ленина в Ярославле. 18 октября 2016 года

Несмотря на затяжные осенние дожди и близкую к нулю температуру воздуха, 18 октября компания «Рыбинское УМСР» приступила к укладке асфальтового покрытия на проспекте Ленина в Ярославле.

Накануне исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов провёл выездную инспекцию объектов дорожного строительства в областном центре. По её результатам глава города сделал следующее заявление, опубликованное в социальных сетях.

«Сейчас погода не в пользу исполнителей, но оставлять асфальтирование на следующий год не лучший вариант… Поэтому подрядчикам поставлена задача — завершить дорожные работы в этом сезоне без потери качества. В противном случае никакого бюджетного финансирования не будет», — написал Владимир Слепцов на своей странице в Facebook.

В свою очередь руководитель подрядной организации Евгений Сдвижков похвалил новую городскую власть за активность позиции и заверил, что ремонтные работы будут закончены в ближайшее время, хотя, согласно муниципального контракта, срок сдачи объекта — 2017 год.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM отраслевые специалисты, СНиП разрешают укладку асфальта в осенний период лишь в сухую погоду и при температуре окружающего воздуха не менее 10 градусов. Отдельными видами асфальтовых смесей работы могут быть выполнены и при более низких температурах, однако при соответствующей подготовке основания, необходимой для обеспечения надёжного сцепления между слоями. Проведение такой обработки в дождь практически невозможно. То есть факт нарушения технологии на лицо.

Примечательной оказалась реакция директора «Агентства по муниципальному заказу» мэрии Ярославля Дениса Зайцева.

«Мы будем проводить лабораторный контроль. Но уже сейчас можно сказать, что выполнять работы в дождь — это неправильно. Всё, что сделано неправильно, мы принимать не будем», — заявил Денис Зайцев в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Аналогичная ситуация уже была в Ярославле — известная в Ярославле дорожная компания «Трасса» была привлечена к ответственности за укладку асфальта в дождь на улице Елены Колесовой. Подрядчик был вынужден попросту переделать всю работу.