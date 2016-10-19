Москва, 19 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы поддержали проект постановления «О формировании Московской городской избирательной комиссии». Как заявила на заседании 19 октября депутат столичного парламента Татьяна Портнова («Единая Россия»), с 20 октября в столице стартует прием предложений по кандидатурам в новый состав Мосгоризбиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«В июле 2016 года истек срок полномочий действующего состава Мосгоризбиркома. Полномочия МГИК были продлены, поскольку формирование нового состава комиссии не должно было проводиться до объявления результатов выборов депутатов Государственной думы VII созыва», — пояснила Портнова.

Депутат добавила, что документы должны направляться в столичный парламент до 18 ноября 2016 года.

Напомним, срок полномочий Мосгоризбиркома составляет пять лет. Формирование избирательной комиссии осуществляется Мосгордумой и мэрией Москвы на основе поступивших предложений.

Проект постановления о формирования Мосгоризбиркома № 08−13−6848/16 внесен в первоочередном порядке в Мосгордуму 10 октября 2016 года.