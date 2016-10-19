Донецк, 19 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Донецке завершилась церемония прощания с Героем ДНР, полковником Вооруженных сил Республики Арсеном Павловым, известным как Моторола. Траурное шествие растянулось на несколько километров, сообщает 19 октября ДАН.

Gadini Свечи

По предварительным оценкам, участниками шествия стали свыше 30 тыс. человек. Среди них были и руководители республики. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин отметил, что Арсен Павлов был одним из наиболее харизматичных командиров.

«Гибель командира с позывным Моторола стала нашей всеобщей болью», — сказал он.

Во главе колонны шли военнослужащие армии ДНР с портретом Павлова. Они также несли православный крест и награды погибшего. Гроб с телом Моторолы был установлен на лафете гаубицы, следовавшей за военным грузовиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония прощания с Арсеном Павловым проходила в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Соловьяненко. Простился с бойцом и глава ДНР Александр Захарченко. Арсен Павлов погиб 16 октября в результате подрыва взрывного устройства в лифте дома, где находилась его квартира.