Москва, 19 октября, 2016, 14:04 — ИА Регнум.



MabelAmber Путь

Белоруссия ищет пути постоянного и планомерного сотрудничества с российскими компаниями. В предложении Александра Лукашенко использовать мощности и опыт «Белорусьнефти» нет ничего странного, ведь партнерские отношения между Москвой и Минском не исключают подобной поддержки. В реалиях Татарстана это предложение тоже можно использовать, если процессы добычи и разведки будут расширяться.

В целом белорусское предложение развития торгово-экономических отношений с Россией, и в частности с Республикой Татарстан, очень широкое — от производства до непосредственной конечной продукции (плитка, стекло, техника). В качестве здесь сомневаться не приходится, в Белоруссии до сих пор строжайшее отношение к исполнению производственных нормативов.

Продукцию сельского хозяйства, в которой Минск традиционно силен и авторитетен, Россия закупает в достаточных объемах. В рамках импортозамещения именно белорусские сыры заполнили соответствующую нишу, и лишь потом «подтянулись» российские сыровары. Можно расширять сотрудничество в селекции, в вопросах закрытого грунта, увеличения плодородности почв.

Беларусь имеет мощности для разведки и добычи нефти, но применения внутри страны они практически не находят из-за скудности местных месторождений. Несколько лет назад «Белорусьнефть» вела проекты в Венесуэле, но из-за событий в этой латиноамериканской стране их пришлось свернуть. Иметь свои или хотя бы совместные нефтяные проекты в нефтедобыче на территории России — давняя мечта Минска, еще со второй половины 90-х годов прошлого века.

Над отношениями между Москвой и Минском в нефтегазовой сфере еще недавно сгущались тучи. С начала 2016 года Беларусь оплачивала «Газпрому» газ не по цене, предусмотренной контрактом (около $132 за тыс. кубических метров), а по так называемой «равнодоходной» цене, то есть по той, которую платят российские потребители (около $73 за тыс. кубических метров). Как следствие, образовалась задолженность около $280 млн. Переговоры по газовому вопросу на самых разных уровнях, вплоть до премьеров и президентов двух стран, длительное время не могли сдвинуться с мертвой точки.

В результате Россия, в качестве одного из рычагов давления, снизила поставки сырой нефти, от переработки которой очень болезненно зависит белорусская экономика. Продажа продуктов нефтепереработки — основная статья белорусского экспорта. В третьем квартале поставки российской нефти были снижены с предусмотренных графиком 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн, что, по словам белорусского премьер-министра Андрея Кобякова, уже обошлось белорусской экономике в 0,3% ВВП. Кроме того, было обещано, что в четвертом квартале Беларусь получит лишь 3 млн тонн нефти. В качестве ответных мер белорусская сторона подняла тарифы на прокачку российской нефти в 1,5 раза.

Как известно, в итоге сторонам удалось прийти к компромиссу по газовому вопросу, Минск пообещал возвратить задолженность и вернуть назад тарифы по транспортировке нефти, а Россия пообещала увеличить поставки нефти на белорусские НПЗ до 5 млн тонн, а если называть вещи своими именами, просто отменить их сокращение.

При этом не стоит забывать, что Белоруссия, несмотря на крайне теплые отношения с Россией, все-таки другое государство со своими интересами, хотя исторически народ един. В этом свете расширение сотрудничества должно быть, безусловно, взаимовыгодным.

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