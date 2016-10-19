Рига, 19 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Латвийский омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что в стране очень низкий уровень социальной защиты населения, он считает, что страна тонет в бедности, сообщает LETA.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

Бюро госуполномоченного по правам человека ссылается на служебный доклад Еврокомисссии, в котором говорится, что расходы Латвии на социальную защиту самые низкие в ЕС и сравнительно мало влияют на уменьшение бедности в стране.

Янсонс отметил, что вклад Латвии в пособия по устранению социального отчуждения, в том числе пособие по гарантированному минимуму доходов, составляет всего 0,1% от ВВП страны, тогда как средний показатель в ЕС — 0,5%. Вклад в жилищные пособия также составляет 0,1% от ВВП по сравнению с 0,6% в ЕС. Омбудсмен добавил, что финансирование социальной помощи полностью децентрализовано, что еще больше обостряет региональные различия. Также система социальной помощи не обеспечивает достаточную поддержку получателей пособий, чтобы вернуть их на рынок труда.

В свою очередь, Комиссия надеется, что ситуация улучшится в связи с тем, что план работы правительства Латвии с 2017 года предусматривает введение минимального уровня доходов и всеобщей сети социальной безопасности. Однако Янсонс смотрит на это скептически, так как введение минимального уровня доходов не упоминается в пакете бюджета Латвии 2017 года.

«Год от года, слушая людей и рассматривая их заявления, я прихожу к горькому выводу, что самая большая проблема Латвии — это бедность», — заявил омбудсмен. Он добавил, что его беспокоят судьбы людей, которые «были ответственны по отношению к себе, другим и государству, но по стечению обстоятельств попали в незавидную ситуацию». Правозащитник напомнил, что зачастую это те, кому по международным стандартам требовалось бы получать помощь от государства — дети, пожилые люди, инвалиды, матери, неполные семьи, беженцы.

Янсонс рассказал, что риску бедности в Латвии подвержены 606 000 жителей, или 31% населения. Также он обратил внимание на то, что в Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70%, или 322 000 латвийских пенсионеров получают пенсии не более 300 евро в месяц. Он добавил, что бедности также подвержены малоквалифицированные работники, получающие минимальную зарплату, а самый высокий риск бедности — в Латгалии (Восточный регион).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе. В Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. Худшая картина наблюдалась только в Румынии, где за чертой бедности находится каждый второй житель села, а также в Греции и Венгрии (39,9% и 37,8% соответственно).

Напомним, по методике Eurostat, в группу риска нищеты определяются лица, которые живут в семье, располагающей доходом ниже порога бедности, устанавливаемого в размере 60% от среднего национального дохода после учета всех социальных трансфертов. Доход семьи рассчитывается путем деления общего дохода домашнего хозяйства на количество членов семьи, с коррекцией на количество детей.

Читайте также: Главной проблемой современной Латвии признана бедность: опрос