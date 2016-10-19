Мосул, Ирак, 19 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум.



U.S. Navy Блок-пост иракской армии

Иракские войска, наступающие на второй по величине города страны Мосул, подойдут к его пригородам в течение двух недель, тогда как на освобождение его от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребуется по меньшей мере два месяца, заявили в командовании курдских вооруженных формирований пешмерга. Об этом сообщает The Guardian.

Такую оценку дал бригадный генерал курдских отрядов Сирван Барзани, который также добавил, что плохие погодные условия могут еще больше затянуть операцию.

«По моим оценкам, бои внутри города будут вестись в течение двух месяцев, однако погода является одним из факторов, который может задержать процесс», — отметил он.

По его словам, наступающим войскам потребуется до двух недель для того, чтобы дойти до Мосула. Он также подчеркнул, что в соответствии с соглашением с Багдадом, силы пешмерга не будут входить в город для уничтожения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта задача возлагается на регулярную армию, федеральную полицию и суннитские формирования.

Тот же самый запрет действует и в отношении шиитских формирований, известных как Силы народной мобилизации. Заместитель их командующего Абу Махди аль-Мухандис заявил 18 октября тем не менее, что его войска будут воевать за город Тал Афар, расположенный на западе от Мосула.

Как отмечают местные жители многонационального города, одним из основных их опасений является то, что шиитские войска, которые уже совершали акты насилия против суннитов, будут массово убивать суннитов.