Сыктывкар, 19 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) Коми в среду оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на канцелярию суда апелляционной инстанции по уголовным делам.

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«Суд отказал в удовлетворении жалобы. Постановление суда об аресте заочно оставлено без изменений. Срок ареста остался таким же — два месяца», — сообщили в канцелярии.

Напомним, что фигурантами уголовного дела о взятках чиновникам администрации Коми являются Михаил Слободин, а также председатель совета директоров ПАО «Т Плюс» Евгений Ольховик (кроме того он директор и совладелец ГК «Ренова») и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихер, руководившие ЗАО «КЭС» (старое название «Т Плюс») в период с 2007 по 2014 года.

Ольховик и Вайнзихер арестованы. Слободин находится в федеральном розыске.

По версии следствия, в течение 2007−2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло‑ и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги, по данным следствия, перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями.

Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств, по версии следствия, составила более 800 миллионов рублей. Также, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 миллионов рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок, перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям, в качестве незаконного денежного вознаграждения, на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 миллионов рублей.