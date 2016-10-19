Киев, 19 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В 2016 году в Украине начала восстанавливаться экономика — замедлился рост инфляции, выросли промпроизводство, ВВП и номинальная средняя зарплата. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отчитываясь за пол года работы своего Кабмина, передает ИА REGNUM.

rada.gov.ua Владимир Гройсман

«У нас есть рост объемов промышленного производства на 2%, у нас есть увеличение индекса строительной продукции на 11,9%. Замедление инфляционных процессов, если мы сравним с прошлогодними 43%, сегодня мы видим — 6,4%. Номинальная средняя заработная плата выросла на 24% и сегодня равна 4944 грн (192 долл)», — сказал Гройсман.

По его словам, правительство внедряет антикризисный план действий. «Нами был наработан план антикризисных действий, потому что ситуация как политическая, так и, как следствие экономическая на тот момент была сложная и требовала от нас очень серьезной консолидации, чтобы ее изменить. Для нашего правительства чрезвычайно важным является развитие национальной экономики. Через развитие нашей экономики мы можем реинвестировать ресурсы в украинское общество, граждан, инфраструктуру и качество жизни», — рассказал премьер.

Он сообщил, что в 2016 году в Украине зафиксирован рост инвестиций — на 2,5 млрд долл (19%) больше по сравнению с 2015 годом. Премьер напомнил, что правительство вовремя подало в парламент проект государственного бюджета на 2017 год.

«Украинское правительство едва ли не впервые вовремя внесло в украинский парламент бюджет, который четко структурирован, в котором есть четкие приоритеты, которые дадут возможность Украине развиваться в 2017 году», — считает Гройсман.

Он проинформировал, что главными задачами украинского правительства по-прежнему остаются — обеспечение безопасности, восстановление инфраструктуры (дорог), децентрализация, поддержка аграрного сектора и машиностроения.

«В первую очередь это обеспечение надлежащего уровня безопасности и обороны. Следующая позиция — масштабное строительство и реконструкция украинских дорог, сохранение финансовой децентрализации, поддержка аграрного сектора и небольших фермерских хозяйств, поддержка украинского машиностроения…», — рассказал Гройсман.

Премьер призвал заменить систему тотальной зарегулированности бизнеса на «умную регуляцию». «У нас страна тотальной зарегулированности, но я считаю, что нам надо заменить систему тотальной зарегулированности не просто на дерегуляцию, а на разумную регуляцию, чтобы фактически не создавать никаких опасностей внутри страны. С другой стороны, чтобы эти регуляции ни в коем случае не препятствовали развитию бизнеса и предпринимательства», — добавил Гройсман.

При этом Гройсман пообещал активно внедрять электронные сервисы. «Мы активно внедряем электронное управление. Следует отметить, что мы в рейтинге ООН e-government продвинулись на 25 позиций. Достаточно ли этого? Я хочу сказать, что нет. Я считаю, что максимально все, что возможно, мы должны внедрить через электронные сервисы. Минимизировать контакт граждан Украины относительно получения тех или иных услуг», — подчеркнул Гройсман.

Напомним, в проекте бюджета Украины на 2017 год предусмотрен рост доходов и расходов более чем на 100 млрд грн (3 млрд 897 млн долл) и рост соцстандартов на 2% выше инфляции. При этом с 1 января в Украине было снижено налоговое давление на бизнес и рабочих. Так, размер единого социального взноса (ЕСВ) с 41% снижен до 22%, максимальная величина базы начисления ЕСВ возросла с 17 до 25 минимальных зарплат. В то же время был отменен взнос, который удерживался с зарплат работников (3,6%). Кроме того, были отменены авансовые платежи налога на доход для предприятий.