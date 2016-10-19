Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв выступил с депутатским запросом к губернатору Георгию Полтавченко, в котором попросил ответить на вопросы о судьбе объекта культурного наследия федерального значения «Дом А. Л. Брюллова» на Кадетской линии Васильевского острова, передает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарии поддержали коллегу.

yandex.ru/maps/ Дом Брюллова. Скриншорт «Яндекс. Карты»

Глава фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев выразил беспокойство о судьбе здания, построенного в конце 1780-х годов в стиле зрелого классицизма. Этот старинный трехэтажный особняк имеет богатую историю. Первым хозяином дома и усадьбы был купец Василий Грехов. В 1845 году здание приобрел архитектор Александр Брюллов, по чьим проектам были возведены Михайловский театр, ансамбль зданий лютеранской церкви Святых апостолов Петра и Павла на Невском проспекте, Штаб гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковская обсерватория и ряд других сооружений. Приобретя дом на Кадетской линии, архитектор при перестройке сохранил без изменений прежний классический фасад.

В семидесятых годах XIX века в доме поселился новый хозяин — муж дочери архитектора Софьи Александровны, Павел Сюзор — общественный деятель и видный зодчий периода эклектики и модерна. Квартира Сюзора на втором этаже лицевого флигеля до настоящего момента сохраняет подлинные элементы интерьеров той эпохи.

Позже Обществом архитекторов-художников в доме был основан Музей Старого Петербурга. Коллекции живших здесь Александра Брюллова и Павла Сюзора положили начало Музею истории Санкт-Петербурга.

Как утверждает Алексей Ковалев, комитет по культуре Санкт-Петербурга игнорирует ценность здания. Депутат высказал опасения, что Смольный это делает намеренно, чтобы довести здание до аварийного состояния и сноса.

«Этот дом — памятник истории культуры. В нем находилось первое общество охраны памятников Санкт-Петербурга, столетний юбилей которого мы отмечаем. Там была библиотека, которую можно было бы туда вернуть. Дом мог бы еще послужить нашим органам исполнительной власти, нашим василеостровцам. Но комитету по культуре тоже всё равно. Он говорит, что ему не нужно это здание. Я лично считаю, что его готовят к разрушению, чтобы потом пришел какой-то конкретный инвестор, может, и фамилию уже знают, и на пустом месте возведут гостиницу, оставив одну стеночку в качестве памятника. Я бы хотел задать этот вопрос губернатору», — сказал Алексей Ковалев.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Заксобрании рассматривался законопроект об уничтожении городского бесхозного имущества.

«Дом на Кадетской линии почти десять лет находится в полурасселенном состоянии. Там была детская библиотека, ее оттуда выбросили и перевели на 17-ю линию, теперь эта часть Васильевского острова лишена детского учреждения. Какова судьба этого здания? Ни один вице-губернатор не может ответить на мои вопросы, районные власти ответить не могут. Они не знают, что они будут делать с этим зданием. Говорят, сейчас изымем последние квартиры в этом доме, который заселен в основном бомжами и не охраняется, вот когда мы все расселим, когда дом полностью придет к полному разрушению, вот тогда мы начнем работу по определению его дальнейшей судьбы», — посетовал Ковалев.

В связи со сложившейся ситуацией Ковалев попросил губернатора ответить, почему работы по определению судьбы Дома Брюллова откладываются и какие должностные лица понесут наказание за бесхозяйственное отношение к государственному имуществу, выразившееся в многолетнем пребывании этого здания в запустении.

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Добавим, что в конце сентября в Петербурге разгорелся скандал вокруг незаконного сноса памятника промышленной архитектуры на Выборгской стороне. Здание бывшего завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте, д. 66, в результате незаконных работ по демонтажу 28 сентября обвалилось на тротуар и проезжую часть. Затем аварийные конструкции здания пришлось окончательно разобрать. Смольный намерен добиться уголовного наказания за это происшествие и заставить собственника воссоздать утраченное здание.