Москва, 19 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Нынешний вид контрольно-надзорной деятельности вызывает много нареканий. Об этом 19 октября в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Очевидно, что контрольно-надзорная деятельность в том виде, в котором она сейчас существует, вызывает много нареканий, считается, что много недостатков имеет», — сказал Медведев.

Он назвал «очевидным» тот факт, что «она недостаточно эффективна для компаний, для людей, которые с ней сталкиваются, нередко коррумпирована и агрессивна по отношению к бизнесу»: «Но и, наверное, в целом, слишком громоздка для государства».

Медведев уверен, что система проверок в стране должна быть подстроена под рискоориентированный подход. Глава правительства полагает, что от выполнения неэффективных предписаний надзорных органов бизнес теряет до 5% ВВП.