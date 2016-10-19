Лондон, 19 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Спад в мировой нефтяной индустрии постепенно подходит к концу, заявил сегодня, 19 октября, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех во время своего выступления в рамках сессии конференции Oil&Money в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

Eric Kounce Нефтедобыча

По мнению аль-Фалеха, сегодня мировой рынок черного золота находится в конце значительного спада. В настоящее время рынок «отчетливо ребалансируется», а спрос на нефть растет, отметил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов.

Что касается соглашения о заморозке уровня добычи нефти, вокруг которого в последнее время ходит много разговоров, то Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сказал, что многие страны не ОПЕК выразили желание не только присоединиться к алжирскому соглашению по заморозке добычи, но и сократить ее. Министр подчеркнул, что это особо важно для рынка. Но при этом не уточнил, какие именно страны согласились на такие меры.

Напомним, что 28 сентября в Алжире прошли неформальные переговоры членов ОПЕК по поводу соглашения о заморозке. В результате стороны пришли к тому, чтобы заморозить уровень добычи производства на уровне в 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Также сообщалось, что для таких стран, как Нигерия, Иран, Ливия, где сокращение производства нефти произошло по независящим от них причинам, предусмотрены квоты на добычу. По словам министра нефти Нигерии, договоренности о заморозке предполагают для страны возможность добывать от 1,8 до 2,2 млн баррелей в сутки. Как писало ИА REGNUM, организация стран-экспортеров нефти рассчитывает, что к сделке подключиться и Россия. РФ, в свою очередь, готова принять участие в сделке, но для начала необходимо окончательное решение ОПЕК, о чем не раз говорил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Как ранее сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, ОПЕК координационный комитет и во время официальной встрече членов картеля, которая пройдет 30 ноября в Вене, представит окончательное предложение по ограничению объемов добычи нефти. Также должны быть определены индивидуальные квоты для стран. Известно также, что 28−29 октября в Вене состоится первое заседание специально сформированного комитета ОПЕК по реализации алжирских договоренностей об ограничении добычи нефти. Во второй день мероприятия к переговорам подключаться страны, не входящие в картель, среди которых, как ожидается, будет и РФ.

Российской энергетическое ведомство в начале октября провело обсуждения с отечественными нефтяными компаниям по поводу действий по стабилизации рынка, в частности, соглашения по заморозке. Компании, в свою очередь, подтвердили свою готовность к совместным действиям. А на прошлой неделе состоялись переговоры между Россией и Саудовской Аравией о договоренностях ОПЕК и механизме взаимодействия со странами не ОПЕК.