Манила, 19 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Территориальные споры между Китаем и Филиппинами могут занять «вечность», однако это не должно препятствовать налаживанию связей между двумя странами, заявил министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, сообщает 18 октября Reuters.

VOA Территориальные споры в Южно-Китайском море

«Это не должно стать препятствием или барьером в развитии наших тесных связей друг с другом», — сказал Ясай, подразумевая территориальный спор с Китаем.

«То, что мы обновляем наши связи с этой великой нацией не означает, что мы ослабляем связи с остальными членами международного сообщества. Данный принцип лежит в основе независимой внешней политики, предложенной нашим президентом», — добавил министр иностранных дел Филиппин.

Напомним, ключевым вопросом территориального спора в Южно-Китайском море между КНР и Филиппинами является риф Скарборо. КНР заблокировала доступ филиппинским рыболовным судам к рифу Скарборо, богатому рыбой. Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи в Пекине 20 октября.