МИД Филиппин: Территориальный спор не помешает налаживанию связей с КНР
Манила, 19 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Территориальные споры между Китаем и Филиппинами могут занять «вечность», однако это не должно препятствовать налаживанию связей между двумя странами, заявил министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, сообщает 18 октября Reuters.
«Это не должно стать препятствием или барьером в развитии наших тесных связей друг с другом», — сказал Ясай, подразумевая территориальный спор с Китаем.
«То, что мы обновляем наши связи с этой великой нацией не означает, что мы ослабляем связи с остальными членами международного сообщества. Данный принцип лежит в основе независимой внешней политики, предложенной нашим президентом», — добавил министр иностранных дел Филиппин.
Напомним, ключевым вопросом территориального спора в Южно-Китайском море между КНР и Филиппинами является риф Скарборо. КНР заблокировала доступ филиппинским рыболовным судам к рифу Скарборо, богатому рыбой. Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи в Пекине 20 октября.