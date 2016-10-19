Москва, 19 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Сотрудник Росгвардии Никита Павлутин получил смертельное ранение в голову, когда принимал смену от своего коллеги в отделении на улице Кусковская в Москве. Напарник полицейского, сдавая оружие, не проверил пистолет на отсутствие патрона, в результате чего произошел выстрел, сообщает 19 октября издание «Московский комсомолец».

poter.simon Пистолет на асфальте

ЧП произошло 18 октября в 20:00. Пуля рикошетом попала в голову 27-летнего Павлутина. Раненого полицейского на «скорой» доставили в больницу, однако спустя несколько часов он скончался.

Коллега погибшего, нарушивший порядок действий при сдаче оружия, задержан. Вероятно, по факту происшествия будет возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия.