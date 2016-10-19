Москва, 19 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Госдума приняла закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему, передает ИА REGNUM 19 октября. Решение принято почти единогласно — 445 депутатов поддержали предложение президента России Владимира Путина, один депутат воздержался.

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Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

В последнее время США предпринимают попытки пересмотра прописанной в Протоколе от 13 апреля 2010 г. стратегии утилизации плутония и изменения способа его утилизации. При этом американская сторона планирует осуществлять утилизацию плутония путем его захоронения, а не путем облучения, как это установлено названным Протоколом, отмечается в сопроводительных документах. До настоящего времени американская сторона согласия Российской Федерации на изменение способа утилизации плутония не запрашивала, говорится в сопроводительных документах.

Утопия

«Если в будущем США выполнят условия, которые перечисляются в законопроекте РФ, готова будет вернутся к его выполнению», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«США проводят политику, которые делают утопией надежду на возврат к сотрудничеству в этой щепетильной сфере, в целом в атомной энергетике в обозримом будущем», — отметил парламентарий.

Несимметричные меры

Россия готова и дальше принимать несимметричные меры в ответ на санкционную политику США. «Элементом нашего ответа на американскую враждебную линию всегда была возможность применения несимметричных мер так, как это произведено сейчас плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, к реализации самого соглашения отношения не имеющих. Мы сохраняем возможность для применения подобного подхода и в дальнейшем», — заверил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии.

Следующий шаг — выход из СНВ-3?

В Госдуме предложили задуматься о выходе из СНВ-3. Так, порассуждать на эту тему предложил депутат Алексей Чепа («Справедливая Россия»). «Это будет отвечать национальной безопасности», — считает парламентарий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны напомнил, что ЛДПР выступала против ратификации соглашения по СНВ. «И теперь собираетесь выходить. Надо подумать, что не всегда нам нужно ратифицировать соглашения», — считает депутат. «Он посоветовал на будущее более жестко подходить во всем международным соглашениям»

КПРФ также поддерживает выход России из СНВ-3. «Я согласен, что говорилось по СНВ, по ракетам средней и малой дальности», — указал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). «Договор по плутонию очень вредит нашей обороноспособности. Точно также мы должны выйти из СНВ», — говорит парламентарий.

Совфед может обсудить вопрос о приостановлении действия соглашения по плутонию 25 октября.