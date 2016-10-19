Москва, 19 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Официальная Москва заинтересована в реакции своих западных партнёров на обстрел мирного населения бельгийскими ВВС в провинции Алеппо. Об этом 19 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Javier Rodríguez Истребитель ВВС Бельгии

«В данном случае Кремль интересует реакция наших партнеров в Европе и Вашингтоне на этот счет», — сказал Песков.

Напомним, накануне по сирийскому селению Хассаджек в провинции Алеппо был нанесён авиаудар, в результате которого погибло шесть человек, ещё четверо были ранены, а также были разрушены два дома. В районе нанесения авиаудара были зафиксированы два истребителя F-16 ВВС Бельгии.