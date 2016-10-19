Калуга, 19 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



Агентства регионального развития Калужской области Прибытие первого контейнерного поезда из Мубаи в Калужскую область

За 23 дня доставил промышленные радиаторы на калужский логиистический терминал «Фрейт Вилладж Ворсино» первый контейнерный поезд из индийского города Мумбаи. Это в два раза быстрее, чем если бы контейнеры отправили бы морем.

Как сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, новый мультимодальный маршрут полностью изменил логистику грузоперевозок из Индии в Россию. Ведь маршрут был проложен не через Суэцкий канал, Атлантику, Балтийское море и Санкт-Петербург, а через Иран и Азербайджан.

На новом маршруте были использованы все виды транспорта: морской автомодбильный и железнодорожный.

Отметим, что «РЖД Логистика» предложила грузоотправителям рыночные тарифы на 20% ниже.