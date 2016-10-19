Чебоксары, 19 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-сентябре 2016 года в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов поступили доходы в сумме 14 121,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Минфине республики. Это на 170 млн рублей (или на 1,2%) ниже аналогичного прошлогоднего периода. В том числе в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 4929,8 млн рублей, что на 258 млн рублей (на 5%) меньше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

ИА REGNUM

В 14 муниципальных образованиях обеспечено поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов выше уровня аналогичного периода 2015 года: наибольший рост в Алатырском (на 31,5%), Шумерлинском (на 14,8%), Красночетайском (на 8,3%), Козловском (на 6%) и Вурнарском (на 5,3%) районах. В 12 муниципальных образованиях поступление собственных доходов упало, наибольшее снижение зарегистрировано в Новочебоксарске (на 25,8%) и Порецком районе (на 17,3%).

Поступление налоговых доходов в местные бюджеты составило 3626 млн рублей (рост на 0,3%), в том числе налога на доходы физических лиц — 2282,5 млн рублей (рост на 3,7%). Объём неналоговых доходов составил 1303,8 млн рублей.

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований составили 13 660,2 млн рублей. Больше всего средств направляется на образование (61%) и развитие национальной экономики (10,8%).

На 1 октября 2016 года консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов исполнены в целом с профицитом в сумме 461,3 млн рублей при плановом дефиците в объеме 1043 млн рублей.