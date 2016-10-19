Ставрополь, 19 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Авария на подстанции в Ставрополе, произошедшая вечером 18 октября оставила обесточенными порядка 7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «МРСК Северного Кавказа».

По данным энергокомпании, 18 октября в районе 19:00 произошла авария, которая привела к отключению фидера от подстанции «Западная». Повредилось оборудование трансформаторного пункта, принадлежащего сторонней организации. Возгорания после аварии не последовало.

Отключенный фидер — один из самых загруженных, от него запитаны потребители юго-западной части Ставрополя. Без света остались порядка 7 тыс. абонентов юго-западной части краевого центра, сообщает МРСК. Авария в городе привела к отключению светофоров и образованию пробок.

Через 20−30 минут после ремонтных работ основная часть потребителей получила свет. В домах остальных жителей города электричество появилось в 20:20.

В региональном управлении МЧС России уточнили ИА REGNUM, что по данным «Горэлектросети» Ставрополя отключение двух фидеров: №666 и №669 не привело к обесточиванию социально-значимых объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под отключение попала и часть улиц в центральной части Ставрополя. По данным МЧС, к 19:35 Подача электроэнергии по улицам Короткова, Герцена, Мичурина, Полевая, Тельмана, Серова, Каменная была восстановлена.

Позже свет был пущен на улицы Льва Толстого, Лермонтова, Мира, 8 марта и Доваторцев. По данным МЧС, были обесточены около 1000 абонентов.