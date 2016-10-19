Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Пожар на складе автомобильных покрышек на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга ликвидирован. Об этом 19 октября сообщили в региональном ГУ МЧС России.

skeeze Огонь

По данным ведомства, сообщение о пожаре на складе у дома 15 поступило в 11:21 на телефон «01».

«В цельнометаллическом складском здании размером 6×80 метров происходило горение складируемых автомобильных покрышек на общей площади 90 кв. метров», — пояснили в ГУ МЧС.

Для ликвидации огня прибыло три единицы техники и 12 человек личного состава пожарных частей МЧС. Для ликвидации огня им потребовалось чуть более часа.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что очевидцы сообщали о сильном запахе гари на значительном удалении от места пожара и дыме, который распространился по правобережной части Невского района.