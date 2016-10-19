Москва, 19 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Информация японских СМИ о вариантах разрешения спора между РФ и Японией вокруг Южных Курил является «информационной инъекцией». Об этом 19 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Острова

«Вы правильно это охарактеризовали как «информационные инъекции». Если вы обратили внимание, утром выходит публикация с «инъекцией», а до конца дня официальный Токио опровергает. Поэтому здесь комментировать нечего», — сказал Песков.

По его словам, «что касается островной проблемы», то «здесь ведутся консультации; они сложные, они не терпят шума и каких-либо информационных инъекций»: «Это очень кропотливая работа, которая требует большого терпения».

Напомним, ранее японское агентство «Киодо» со ссылкой на ряд правительственных источников сообщило о том, что Япония готова «проявить гибкость» в вопросе Южных Курил, а именно — не настаивать на своём суверенитете при их передаче под свой контроль. Позднее японская газета «Нихон кэйдзай» сообщила, что Япония готова предложить России совместное управление над Южными Курилами. Впоследствии в МИД Японии опровергли эту информацию.