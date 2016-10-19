Москва, 19 октября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Россия готова позитивно реагировать на все намерения вести диалог со стороны Вашингтона. Об этом 19 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он в случае своей победы будет готов встретиться с Владимиром Путиным ещё до своей инаугурации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Россия ищет добрых отношений, ищет взаимодействия, сотрудничества, и, соответственно, в Москве готовы позитивно реагировать на любые намерения вести диалог», — сказал Песков.

Он напомнил о словах российского лидера, который ранее заявил, что «он готов приветствовать и общаться с любыми кандидатами, которые выступают за развитие отношений и диалога между нашими странами».

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах он будет готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным ещё до своей инаугурации. Выборы в США состоятся в ноябре, а инаугурация американского президента, как ожидается, пройдёт в январе 2017 года.