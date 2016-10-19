Ярославль, 19 октября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Новое руководство мэрии Ярославля раскритиковало администрацию крупнейшего Дворца культуры Ярославля — ДК имени Добрынина. По мнению заместителя мэра Ивана Лилеева, ДК неэффективно использует площади учреждения. Так, в частности, 600 кв. м. помещений сданы в аренду коммерческой структуре за 80 тыс рублей в месяц, причем на 10 лет и без права изменения цены договора аренды. Эта информация была озвучена в ходе заседания комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля.

city-yaroslavl.ru ДК им. Добрынина

«Этот факт мы вскрыли в ходе посещения учреждения. Руководство сообщило нам, что помещения площадью 600 квадратных метров были сданы в аренду фирме «Ярводы» в 2012 году сроком на 10 лет. На наш взгляд, это в 3−4 раза ниже рыночной стоимости. Там находится тренажерный зал, спа-центр, что-то еще, внутрь мы не попали. По мнению нынешнего руководства ДК, само учреждение могло бы заработать на сдаче этих помещений в аренду гораздо больше. Удивляет и условие сдачи в аренду — без изменения цены», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

По мнению Веры Никольской, сдача в аренду такого большого помещения наносит вред и деятельности учреждения культуры — детям не хватает мест для занятий.

Заммэра Ярославля Иван Лилеев был удивлен и ценой аренды большого зала ДК для гастролей артистов.

«Недавно прошел концерт Александра Розенбаума. Билет на балкон стоил от 2,5 тысячи рублей. Знаете, за сколько зал был сдан в аренду? За 80 тысяч. В концертном зале «Миллениум» стоимость аренды зала начинается от 300 тысяч. Почему бы ДК самому не пригласить Розенбаума и не заработать на этом деньги, необходимые для развития учреждения», — сказал на заседании комиссии заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.