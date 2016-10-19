Москва, 19 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы планируют принять бюджет Москвы на 2017 год и плановый период 2018—2019 гг. в первом чтении 26 октября, заявил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников. По его словам, бюджет города сохранит свою социальную направленность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Шапошников

«Сегодня в Мосгордуме мы обсудим проект бюджета на совместном заседании всех комиссий, после этого проект бюджета пройдет обсуждения во всех профильных комиссиях думы», — уточнил Шапошников.

Глава Мосгордумы добавил, что инвестирование городских программ города продолжится.

Напомним, в мэрии Москвы утвердили трехлетний проект бюджета на заседании 11 октября 2016 года. Согласно документу, доходы бюджета в 2017 году составят 1 трлн 758,6 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 845,4 млрд рублей с ростом на 4,9% к предыдущему году, а в 2019 году — 1 трлн 939,9 млрд рублей с ростом на 5,1% к предыдущему году.