Рим, 19 октября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Итальянская компания Maserati, производящая эксклюзивные авто спортивного и бизнес-класса, пересмотрела сроки запуска в серийное производство двухместного спорткара Alfieri, сообщает издание Сars.ru.

autolynch.ru Maserati Alfieri

Концепт Alfieri был представлен еще в 2014 году, планировалось, что в 2018-м начнется серийный выпуск модели. Что касается автомобилей GranTurismo и GranCabrio, то будущее первого находилось под вопросом, а от выпуска второго в Maserati подумывали отказаться вовсе.

Теперь генеральный директор Maserаti Europe Дужило Пастор объявил, что на рынок выйдут все три модели, однако это повлечет за собой изменение сроков на два-три года. Сначала будут выпущены обновленные GranTurismo и GranCabrio, позже представят серийную Alfieri. Он пояснил, что производство нового GranTurismo начнется в 2020 году, а значит, двухместный Alfieri появится на рынке не ранее, чем в 2021 году.