Берлин, 19 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Ряд немецких СМИ оживлённо отреагировал на визит в Берлин президента России Владимира Путина, прибывшего в столицу Германии сегодня, 19 октября, на встречу в «нормандском» формате (Россия, Украина, Германия, Франция): издание Deutsche Welle назвало приезд российского лидера «сенсацией».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя встречу «нормандской четвёрки», в которой 19 октября принимают участие также канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Пётр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд, издание отметило: «Это маленькая сенсация: российский президент в эту среду встретится с Меркель, Олландом и Порошенко в офисе федерального канцлера в Берлине».

К разряду «сенсаций» визит Путина также отнесло издание Huffington Post. Причина в том, что Путин не приезжал в Берлин после вхождения Крыма в состав России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры в «нормандском» формате проходят в Берлине 19 октября. Цель встречи — обсуждение Минских соглашений.